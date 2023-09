Stipendi, forte detassazione per le famiglie con tre figli: l'ipotesi (per favorire la natalità) allo studio in manovra

Una forte detassazione sugli stipendi per le famiglie con 3 figli. È questa, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, una delle ipotesi allo studio in vista della manovra, con l'obiettivo di incentivare la natalità. Sul tavolo ci sarebbe una serie di misure per abbassare la pressione fiscale alle famiglie con figli e in particolare l'idea di dare un forte incentivo ai nuclei con 3 figli.