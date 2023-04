Lunedì 3 Aprile 2023, 22:28

Meno tasse in busta paga per chi lavora nei giorni festivi. Daniela Santanchè annuncia che il governo potrebbe assumere una iniziativa per gratificare i lavoratori all’opera nel weekend end e durante i giorni di Festa.

Pensioni, come conviene andarci nel 2023? Da quota 103 a Opzione donna le diverse opzioni (e i vantaggi)

Meno tasse per chi lavora nei festivi

«Stiamo discutendo con la ministra del Lavoro Calderone per vedere se possiamo decontribuire ancora di più i festivi ed i sabato e domenica» ha detto la ministra del Turismo. «Penso che bisogna lasciare più soldi in tasca ai lavoratori - ha spiegato Santanchè - ma non basta: bisogna anche dar loro uno status. Faccio un esempio: oggi gli chef sono senza dubbio i nostri maggiori ambasciatori nel mondo, eppure fino a pochi anni fa il lavoro del cuoco non aveva appeal». Ancora in chiave lavoro il ministro ha affrontato il problema del delicato rapporto tra immigrazione e esigenze occupazionali delle imprese. «Credo che sia giusto - ha chiarito Santanchè - programmare i nostri flussi e guardare sempre alle necessità delle imprese. Quando parliamo di lavoro dobbiamo anzitutto parlare con le associazioni di categoria e capire quali sono le vere esigenze del settore. Le associazioni del turismo - ha ricordato a tal proposito Santanchè - hanno già una mancanza di 50 mila posti, quest’anno. I flussi - ha avvertito l’esponente del governo - bisogna programmarli e non possiamo permetterci che nella nostra nazione si arrivi solo illegalmente. Solo le imprese possono creare posti di lavoro: per questo il governo è impegnato a sostenerle e ad ascoltarle».

AFFITTI BREVI

La ministra del Turismo ha anche affrontato il tema degli affitti brevi e del loro rapporto con gli alberghi spiegando che c’è bisogno di una regolamentazione. «Ho già avviato un tavolo di lavoro con le associazioni di categoria: la proprietà privata è sacra, ma bisogna combattere la concorrenza sleale» ha ammonito Santanchè . «L’Italia ha però delle peculiarità - ha sottolineato la ministra -. Abbiamo ad esempio tanti piccoli borghi dove non c’è un albergo, ma possono esserci appartamenti a disposizione del turismo. Non è sempre limitare, la soluzione giusta. Come ministro voglio ascoltare le associazioni di categoria e gli albergatori, che si sentono minacciati. Troveremo una sintesi e faremo la differenza tra chi affitta una stanza per arrotondare e chi di questo business fa impresa». Sulla questione balneari, Santanchè ha assicurato che «il governo non prende tempo, ma cerca di portare buonsenso.