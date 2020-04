Stime zero contagi: Lombardia e Marche ultime a riaprire

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, mentre Basilicata e Umbria con casi azzerati già a fine aprile.Sono le stime contenute nella, coordinato dai, ordinario di Igiene all'Università Cattolica, che prevede tempistiche diverse nelle Regioni per la fine dell'emergenza Covid-19.L'Osservatorio, spiega il direttore scientifico Alessandro Solipaca, "ha effettuato un'analisi, regione per regione, con l'obiettivo di individuare la data a partire dalla quale è verosimile attendersi l'azzeramento dei nuovi contagi e si basa sui dati messi a disposizione dalla Protezione Civile fino 17 aprile".Secondo le proiezioni,, che il 17 aprile contavano rispettivamente solo 1 e 8 nuovi casi., fanalino di coda: per la Regione più colpita, la data stimata per l'azzeramento dei contagi è ilQuesta "la data minima di assenza di nuovi casi di contagio" secondo mappa dell'Osservatorio: Piemonte 21 maggio; Valle d'Aosta 13 maggio; Lombardia 28 giugno; Bolzano 26 maggio; Trento 16 maggio; Veneto 21 maggio; Friuli Venezia Giulia 19 maggio; Liguria 14 maggio; Emilia Romagna 29 maggio; Toscana 30 maggio; Umbria 21 aprile,; Marche 27 giugno; Lazio 12 maggio; Abruzzo 7 maggio; Molise 26 aprile; Campania 9 maggio; Puglia 7 maggio; Basilicata 21 aprile; Calabria 1 maggio; Sicilia 30 aprile; Sardegna 29 aprile.