Stevanato, Riccardo Butta presidente della divisione Americhe per crescere nella regione

(Teleborsa) - Stevanato Group, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nella produzione di soluzioni per il contenimento e la somministrazione di farmaci, ha nominato Riccardo Butta al ruolo di presidente della divisione Americas per far crescere le attività nel gruppo nella regione. In particolare, il gruppo italiano intende "accelerare la penetrazione del mercato e migliorare la vicinanza ai propri clienti in questa importante regione", si legge in una nota.

"Riteniamo che le Americhe rappresentino una significativa opportunità di crescita per la nostra azienda e siamo fiduciosi che la profonda esperienza commerciale, operativa e gestionale di Riccardo ci aiuterà a rafforzare la nostra presenza e a far avanzare le nostre priorità strategiche in questa importante regione", ha commentato il CEO Franco Moro.

Butta ha oltre 30 anni di esperienza manageriale, di cui 20 con Flex. Nel suo ruolo più recente come Senior Vice President, è stato responsabile dell'organizzazione commerciale globale di Flex Health Solutions, business unit di Flex che fornisce servizi di progettazione, produzione e logistica per il settore sanitario.

(Foto: © rawpixel)