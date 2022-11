Stevanato migliora guidance grazie a effetti valutari. 3° trim in crescita

(Teleborsa) - Stevanato, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nella produzione di soluzioni per il contenimento e la somministrazione di farmaci, ha chiuso ilconin aumento del 14% a 245,3 milioni di euro (+11% a valuta costante). I ricavi dasono stati circa il 30% dei ricavi totali (rispetto al 23% dello stesso periodo dell'anno precedente), mentre i ricavi legati asono scesi a circa il 13% dei ricavi totali, rispetto al 16% circa del terzo trimestre del 2021.L'è stato di 65,8 milioni di euro, con un margine EBITDA rettificato del 26,8%. Lè stato pari a 36,3 milioni di euro (18,6 milioni di euro un anno fa), ovvero 0,14 euro di(0,07 dollari un anno fa), mentre l'utile netto rettificato è pari a 37,7 milioni di euro ovvero 0,14 euro di utile diluito rettificato per azione."Siamo soddisfatti dei risultati finanziari complessi ottenuti nel terzo trimestre del 2022, con una crescita del fatturato a due cifre e un margine EBITDA in espansione - ha commentato l'- Sebbene iabbiano attenuato il margine di profitto lordo, stiamo attuandonell'attuale contesto economico globale"."Rimaniamo, guidata dalla crescente richiesta da parte dei nostri clienti di soluzioni integrate ad alto valore che promuovono una maggiore qualità, una maggiore velocità di commercializzazione e una riduzione del costo totale di proprietà - ha aggiunto - Siamo ben posizionati per continuare a beneficiare dei favorevoli venti di coda secolari nei nostri mercati finali in crescita".Ilè aumentato del 21%, raggiungendo circa 1,01 miliardi di euro, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.L'azienda ha, principalmente grazie alla. Ora si aspetta: ricavi compresi tra 961 e 971 milioni di euro, EPS diluito rettificato compreso tra 0,52 e 0,54 euro, EBITDA rettificato compreso tra 254,5 e 260,0 milioni di euro.