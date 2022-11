Sterlina crolla con prospettive recessione prolungata. Bailey commenta danni Truss

(Teleborsa) -, dopo che la Bank of England (BoE) ha aumentato i tassi di interesse di 75 punti base e segnalato la prospettiva di una lunga recessione. Il cambio GBP/USD è sceso fino a quota 1,11, prima di recuperare leggermente e assestarsi su un livello superiore a 1,12. Secondo le stime della banca centrale,poiché "i prezzi elevati dell'energia e condizioni finanziarie sostanzialmente più rigide incidono sulla spesa"."Non possiamo fare promesse sui tassi di interesse futuri, ma in base alla nostra posizione oggi,", ha affermato il governatore Andrew Bailey nella conferenza stampa che ha seguito la decisione."Le proiezioni centrali condizionate al percorso implicito del mercato del tasso bancario servono a ricordare che- ha spiegato - Il Comitato di politica monetaria ritiene che il percorso del tasso bancario richiesto per riportare l'inflazione in modo sostenibile all'obiettivo sia inferiore a quello prezzato sui mercati finanziari".Le domande dei giornalisti hanno inevitabilmente toccato anche le recenti, i quali hanno danneggiato la credibilità del Regno Unito. "Ciò avrà un- ha detto - Dovremo lavorare molto duramente per metterlo nel passato".E rispetto alla pressione sui Titoli di Stato (gilt), ha detto: "C'è stato un premio del Regno Unito sui tassi. Se guardate a come si sono spostati ida quando eravamo qui all'inizio di agosto rispetto all'area euro e agli Stati Uniti, sono tutti aumentati, ma il Regno Unito è chiaramente aumentato molto di più, ed è salito durante questo periodo quando c'era una notevole turbolenza nei mercati". "", ha aggiunto.