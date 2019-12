© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che scivola sui mercati valutari, scontando, vale a dire di un'uscita della Gran Bretagna dall'UE senza un accordo commerciale definito.Il Premier inglese, forte della vittoria elettorale, staed ha annunciato l'avvio dell, a partire già dal 20 dicembre.Ma lao di una Brexit "hard". In pratica si parla di unalla legge sulla Brexit che, post Brexit, per definire le nuove relazioni commerciali più nel dettaglio e di una. Questa mancanza di flessibilità potrebbe dunque riportare la Gran Bretagna sul sentiero del "No deal".Pessima la reazione della sterlina, che si è rimangiata tutto il vantaggio acquisito nel periodo post elezioni.contro le principali valute, attestandosi