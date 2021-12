Steriltom, finanziamento diretto di 5 milioni di euro da Cassa Depositi e Prestiti con Garanzia Italia di SACE

(Teleborsa) - Steriltom ha comunicato di aver ottenuto un finanziamento diretto da parte di Cassa Depositi e Prestiti di 5 milioni di euro a tasso variabile di tipo secured al 90% con Garanzia Italia di Sace, garanzia che rientra nel c.d. Temporary Framework. Il finanziamento ha una durata di 6 anni con scadenza 30 settembre 2027 e un piano di rimborso su base trimestrale posticipata, dopo un periodo di pre-ammortamento iniziale di 24 mesi. La società fondata nel 1934 da Dario Giuseppe Squeri a Piacenza è leader europeo nella lavorazione di polpa di pomodoro per i canali Horeca/Food Service e Industriale, sia a proprio marchio sia a marchio privato del cliente.

I marchi di proprietà sono 7 e ciascuno racchiude una precisa identità atta ad esaltare le differenti caratteristiche e i differenti impieghi della polpa di pomodoro, l'85% dei quali è coltivato in un raggio di 25 km dagli stabilimenti. Steriltom produce polpa di pomodoro e altri derivati solo da pomodoro 100% Italiano e da filiera sostenibile.

Il Gruppo (che contempla anche Italtom) negli ultimi 10 anni ha triplicato il giro d'affari, con oltre 4 milioni di quintali di pomodoro fresco trasformato in polpa di pomodoro per un fatturato consolidato previsto, già nel 2022, di oltre 100 milioni di euro. L'operazione, supportata da VVA Debt & Grant – with Claudio Calvani in qualità di advisor finanziario, è finalizzata a sostenere il piano di investimenti pluriennali dell'azienda, il circolante e il pagamento degli stipendi dei dipendenti italiani.

"L'operazione di finanziamento diretto da parte di Cassa Depositi e Prestiti – dichiara Alberto Squeri CFO di Steriltom - rappresenta un significativo salto di qualità e un riconoscimento, anche del mercato finanziario non bancario, della validità e affidabilità del gruppo Steriltom. La collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti apre nuovi scenari rispetto agli importanti programmi di sviluppo industriale del Gruppo Steriltom, che potrà ad ogni effetto contare su nuovi, solidi e affidabili strumenti di finanza di impresa oltre a quelli dei tradizionali canali bancari.

Da parte di Steriltom, pertanto, è dovuto un riconoscimento particolare ai funzionari di Cassa Depositi e Prestiti che hanno dimostrato una grandissima professionalità e attenzione ad una realtà medio piccola ma dalle grandi potenzialità, nonché alla struttura di advisor finanziario VVA Debt & Grant – with Claudio Calvani che ha accompagnato con estremo scrupolo e capacità tutto l'iter procedurale che ha portato alla definizione della operazione."