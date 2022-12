Stellantis, via libera da Antitrust UE a riorganizzazione piattaforma servizi finanziari

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle Fusioni,di Stellantis. Lo scorso aprile la casa automobilista italo-francese aveva annunciato una serie di accordi con BNP Paribas, Crédit Agricole e Santander per gestire la sua piattaforma di servizi finanziari in Europa.L'Antitrust UE, si legge in una nota, ha concluso che la riorganizzazione proposta, "dato che l'impatto sul mercato delle tre operazioni proposte è limitato.": Banco Santander, tramite Santander Consumer Finance, e Stellantis gestiranno una joint venture (JV) che fornirà attività di finanziamento per tutti i marchi Stellantis in Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Portogallo; BNP Paribas e Stellantis gestiranno una JV che fornirà attività di finanziamento per tutti i marchi Stellantis in Germania, Austria e Regno Unito; Crédit Agricole e Stellantis gestiranno una JV dedicata principalmente al leasing operativo business-to-business per tutti i marchi Stellantis in tutti i paesi interessati dalla riorganizzazione; Crédit Agricole Consumer Finance controllerà esclusivamente FCA Bank.