Stellantis triplica l'utile nel primo anno. 3,3 miliardi di dividendo ordinario

(Teleborsa) - Stellantis N.V., come nuova società costituita il 17 gennaio 2021 dalla fusione di Peugeot e Fiat Chrysler, ha riportato risultati record per il 2021, accelerando la realizzazione delle sinergie della fusione e costruendo una solida performance commerciale, trainata da una chiara focalizzazione sulla velocità di esecuzione presente sin dal primo giorno. Stellantis ha inoltre annunciato ambiziosi piani per l'elettrificazione e il software nel corso dell'anno, con un programma di investimenti di oltre 30 miliardi di euro entro il 2025 e l'annuncio di forti partnership nelle tecnologie delle batterie, nei materiali per batterie e nello sviluppo software.

L'anno 2021 si chiude con un utile netto pari a 13,4 miliardi di euro, quasi triplicato anno-su-anno, e ricavi netti pari a 152 miliardi di euro, in aumento del 14%. Il risultato operativo rettificato è quasi raddoppiato a 18 miliardi di euro, con margine dell'11,8% e tutti i segmenti positivi.

Ammontano a 3,3 miliardi di euro le risorse destinate al dividendo ordinario da pagare, previa approvazione degli azionisti.

"I risultati record di oggi dimostrano che Stellantis è ben posizionata per realizzare una forte performance, anche nei contesti di mercato più incerti - ha dichiarato Carlos Tavares, CEO della società -. Vorrei ringraziare calorosamente tutti i dipendenti di Stellantis di tutte le Region, i marchi e le funzioni per avere contribuito a costruire la nostra nuova società con la diversità che ci alimenta. Vorrei anche cogliere questa occasione per ringraziare il team manageriale per l'impegno incessante profuso nel contrastare e superare situazioni fortemente avverse. Insieme, siamo concentrati sull'attuazione dei nostri programmi proseguendo nel nostro viaggio per diventare un'azienda tecnologica per la mobilità sostenibile".