3 Marzo 2021

(Teleborsa) - Il giorno dei primi risultati finanziari di Stellantis "è un momento emozionante per noi, perché sono gli ultimi risultati di FCA e PSA, ma siamo felici di poter dare inizio a un nuovo capitolo della nostra storia, un nuovo emozionante capitolo della storia di Stellantis". Lo ha affermato l'Amministratore Delegato Carlos Tavares in una conference call sui risultati 2020 del gruppo automobilistico nato dalla fusione tra Fiat Chrysler e Psa. "Cominciamo - ha sottolineato Tavares - un nuovo capitolo di Stellantis con risultati solidi".

"Gli ottimi risultati 2020 e la performance stellare nel IV trimestre di Fca hanno contribuito immensamente alla solida posizione finanziaria alla base della nascita di Stellantis" - ha aggiunto Tavares - che si è poi voluto soffermare su Mike Manley, CEO di FCA: "so che nell'industria dell'auto ci sono molte persone che vogliono essere protagoniste. Ma Mike mi ha subito impressionato per la maturità, l'impegno, la consistenza e la capacità professionali grazie a cui ha contribuito a chiudere un'operazione molto complessa, che ha richiesto la presentazione di 12.500 documenti. Ora siamo pronti per aprire un nuovo capitolo della nostra storia".

Stellantis nelle slide di presentazione della conference call sui risultati del 2020 ha fatto sapere che organizzerà il suo primo Capital markets day alla fine del 2021 o all'inizio del 2022.