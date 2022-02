Stellantis scatta in Borsa dopo i conti, titolo in pole nel FTSE MIB

Mercoledì 23 Febbraio 2022, 10:00







(Teleborsa) - Protagonista Stellantis, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,44%.



A fare da assist al titolo sono i dati di bilancioriportati dalla società. Il 2021 si è chiuso con un fatturato in crescita del 14% a 152 miliardi di euro ed un utile quasi triplicato a 13,4 miliardi. Ammontano a 3,3 miliardi di euro le risorse destinate al dividendo ordinario da pagare, previa approvazione degli azionisti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della casa automobilistica italo-francese-statunitense più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



Lo status tecnico di Stellantis mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 16,91 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 17,23. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 16,75.