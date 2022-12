Stellantis richiama volontariamente 1,23 milioni di pick-up

Martedì 13 Dicembre 2022, 12:45







(Teleborsa) - Stellantis sta richiamando volontariamente circa 1,23 milioni di pickup per ispezionare e riallineare, se necessario, alcuni componenti di chiusura sui loro portelloni. "Una revisione di routine dei registri del servizio clienti ha portato a un'indagine Stellantis che ha scoperto che le piastre di riscontro del portellone su alcuni camioncini potrebbero non essere sufficientemente allineate per consentire la chiusura completa - si legge in una nota - Tale condizione, se si verifica, può mettere il carico a rischio di rovesciarsi sulla carreggiata". Viene comunque sottolineato che Stellantis non è a conoscenza di infortuni o incidenti potenzialmente correlati.



Il richiamo è limitato ad alcuni pickup Ram 1500, 2500 e 3500 anno modello 2019-2022. Il richiamo, oltre agli Stati Uniti, riguarda anche veicoli in Canada (120.759), Messico (26.613) e alcuni mercati al di fuori del Nord America (27.404).



I clienti interessati verranno avvisati il prossimo mese quando il servizio, che sarà fornito gratuitamente, sarà disponibile.