Stellantis rafforza team veicoli celle a combustibile a idrogeno

(Teleborsa) - Stellantis ha annunciato che, a partire dal 27 giugno 2022, Jean-Michel Billig, già dirigente di Naval Group, entrerà nel gruppo Stellantis con l'incarico di Chief Technology Officer per lo sviluppo dei veicoli a celle a combustibile alimentate a idrogeno. La casa automobilistica ha anche affermato che il CEO del marchio Opel, Uwe Hochgeschurtz, assumerà anche la responsabilità della commercializzazione dei veicoli a celle a combustibile alimentate a idrogeno a livello mondiale.

"L'ampia esperienza di Jean-Michel nell'industria aeronautica, aerospaziale, automobilistica e navale, porterà nuove idee che consentiranno a Stellantis di accrescere le proprie ambizioni nella vendita di celle a combustibile a idrogeno e di soddisfare l'ampia gamma di requisiti previsti per la mobilità a zero emissioni - ha dichiarato il CEO Carlos Tavares - Avere Jean-Michel e Uwe in queste posizioni complementari è un'ulteriore dimostrazione del nostro impegno per rafforzare la leadership nel campo della tecnologia delle celle a combustibile alimentate a idrogeno e per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di sostenibilità del nostro piano strategico Dare Forward 2030".

Jean-Michel Billig ha iniziato la sua carriera nel 1988 nella divisione Helicopter di Aerospatiale, per poi passare alla Schlumberger Industries. Nel 1998 si è trasferito in Airbus, dove successivamente ha diretto le divisioni Avionic Equipment Purchasing e Systems Engineering, quindi è diventato CTO di Eurocopter. Nel 2012 è stato nominato Executive Vice President Engineering, Quality and IS del Gruppo Renault. Nel 2015 ha assunto la carica di CEO Zodiac Seats presso Zodiac Aerospace, quindi nel 2017 è entrato in Naval Group in qualità di EVP dell'Australian Future Submarine Program. Billig riporterà al Chief Engineering Officer Harald Wester e, dal punto di vista funzionale, a Ned Curic, Chief Technology Officer.