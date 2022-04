Stellantis, progetto Shop & Charge della Nuova Fiat 500 avanti a gonfie vele

(Teleborsa) - Risultati di successo per il progetto Shop & Charge lanciato a dicembre 2020 da Be Charge, società di Plenitude (Eni), e da Carrefour Italia assieme all'unità dedicata all'e-Mobility di Stellantis: sono state effettuate fino ad oggi più di 5.000 sessioni di ricarica elettrica da circa 1.500 e-driver che hanno caricato oltre 70.000 kWh di energia per 60 tonnellate di CO2 risparmiate.

L'iniziativa Shop & Charge è nata con l'obiettivo di favorire la diffusione della mobilità elettrica attraverso l'estensione dei punti di ricarica Be Charge presso i punti vendita Carrefour in tutta Italia, offrendo tariffe scontate e vantaggi esclusivi per i clienti di Fiat Nuova 500.

I titolati di una Nuova 500 avranno a disposizione fino a 112 punti di ricarica, installati da Be Charge nei parcheggi di 25 punti vendita Carrefour selezionati sul territorio nazionale. I punti di ricarica sono in crescita rispetto ai 60 di luglio 2021 a conferma che il

progetto sta evolvendo con rapidità.

Con questo accordo, Stellantis intende favorire le abitudini sostenibili dei clienti di Nuova 500, che potranno accumulare punti fedeltà Carrefour dall'acquisto di prodotti biologici e ricaricare con sconti dedicati la propria vettura presso i parcheggi elettrificati del network. Il progetto, partito con la prima full electric di Fiat, potrebbe prossimamente essere esteso ad altri modelli elettrici ed elettrificati di

Stellantis.