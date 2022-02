Mercoledì 16 Febbraio 2022, 15:00







(Teleborsa) - Stellantis illustrerà martedì 1° marzo 2022 alle 14:00 italiane il suo piano strategico a lungo termine.



Lo annuncia la società con una nota aggiungendo che l'Amministratore Delegato Carlos Tavares presenterà il piano per definire ulteriormente come Stellantis intende guidare il modo in cui il mondo si muove.