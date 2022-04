Mercoledì 13 Aprile 2022, 18:45







(Teleborsa) - Via libera dell'assemblea dei soci di Stellantis alla distribuzione del dividendo sui conti 2021.



Il gruppo automobilistico - si legge in una nota - pagherà un dividendo di 1,04 euro per azione, per un importo complessivo di circa 3,3 miliardi di euro.