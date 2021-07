Stellantis, nuova linea di credito revolving sindacata da 12 miliardi di euro

1 Minuto di Lettura

Venerdì 23 Luglio 2021, 20:00







(Teleborsa) - Stellantis, una delle principali case automobilistiche al mondo, ha firmato una nuova linea di credito revolving sindacata (RCF) di 12 miliardi di euro con un gruppo di 29 banche. Questo nuovo RCF sostituisce gli attuali RCF sindacati da Groupe PSA (3 miliardi di euro) e dal Gruppo FCA (6,25 miliardi di euro), i due gruppi che si sono fusi in Stellantis. L'operazione fornisce anche un aumento della liquidità complessiva del gruppo e un'estensione della durata della linea di credito.



Il nuovo RCF, disponibile per le generali esigenze aziendali, è strutturato in due tranche: 6 miliardi di euro, con una durata di 3 anni, e 6 miliardi di euro, con una durata di 5 anni. Ciascuna tranche beneficia di due ulteriori opzioni di estensione di un anno ciascuna.