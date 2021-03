10 Marzo 2021

(Teleborsa) - Stellantis ha reso noto che la già annunciata distribuzione condizionata dei proventi ricevuti da Peugeot per la vendita di azioni ordinarie di Faurecia nell'ottobre 2020, è diventata incondizionata. L'operazione, a seguito di riduzione di capitale, prevede la distribuzione ai detentori di azioni ordinarie Stallantis di un massimo di 54.297.006 azioni ordinarie di Faurecia e di un massimo di 308 milioni di euro in contanti.

I titolari di azioni ordinarie Stellantis avranno diritto a 0,017029 azioni ordinarie di Faurecia e 0,096677 euro per ogni azione ordinaria di Stellantis in loro possesso alla record date della distribuzione (16 marzo 2021). La parte in contanti della distribuzione sarà corrisposta lunedì 22 marzo.

Inoltre, lunedì 22 marzo le azioni ordinarie di Faurecia saranno consegnate ai titolari di azioni ordinarie Stellantis aventi diritto, subordinatamente alle limitazioni ed ai requisiti di seguito indicati.