Stellantis in ribasso dopo che Dongfeng Motor cede l'1,15%

Mercoledì 8 Settembre 2021, 13:30







(Teleborsa) - Composto ribasso per Stellantis, in flessione dell'1,67% sui valori precedenti. La casa automobilistica italo-francese è uno dei peggiori titoli del FTSE MIB, con prezzi allineati a 16,8. A pesare è il fatto che la casa automobilistica cinese Dongfeng Motor Group ha ceduto con accelerated bookbuild l'1,15% del capitale per circa 600 milioni di euro al prezzo di 16,65 euro per azione. L'azienda cinese manterrà una partecipazione del 4,5% in Stellantis.



"La mossa non ci sorprende dato che post fusione il suo ruolo (che era strategico quando PSA era indipendente) è stato ridimensionato e ci aspettiamo che nel breve/medio termine possa uscire totalmente", hanno commentato gli analisti di Equita.



Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 16,64 e successiva a quota 16,47. Resistenza a 16,9.