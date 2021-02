(Teleborsa) - Stellantis N.V. fa sapere che i risultati per il quarto trimestre e l'intero esercizio 2020 di Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) e l'intero esercizio 2020 di Peugeot S.A. (Groupe PSA) saranno resi noti il 3 marzo 2021.



L'Assemblea degli Azionisti per l'approvazione del bilancio 2020 di Stellantis N.V. è programmata per il 15 aprile 2021.



