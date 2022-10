Stellantis firma accordo quadro in Algeria per il marchio Fiat

Giovedì 13 Ottobre 2022, 16:15







(Teleborsa) - E' stato firmato oggi ad Algeri un accordo quadro tra Samir Cherfan, Chief Operating Officer della regione Middle East & Africa di Stellantis e Boussoussa Zineddine, Direttore della Cooperazione del Ministero dell'Industria algerino.



L'accordo quadro -spiega una nota - riguarda un progetto per lo sviluppo in Algeria di attività industriali, post vendita e ricambi per Fiat, uno dei marchi emblematici di Stellantis, nonché lo sviluppo del settore automobilistico in Algeria. La cerimonia è stata presieduta da Ahmed Zaghdar, Ministro dell'Industria algerino, e da Carlos Tavares, Amministratore Delegato di Stellantis, alla presenza degli Ambasciatori algerino e italiano.



In seguito a questa firma, Carlos Tavares ha incontrato il Primo Ministro algerino Aïmene Benabderrahmane. "La firma di questo accordo quadro è in linea con il ruolo storicamente occupato da Stellantis e dai suoi marchi nel mercato automobilistico algerino" - ha dichiarato Carlos Tavares, Amministratore Delegato di Stellantis -. "La qualità del dialogo in corso ci rende fiduciosi sulle prospettive di sviluppo del marchio Fiat, che sarà pronto a soddisfare le aspettative dei clienti algerini".