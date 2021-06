Stellantis e TotalEnergies rinnovano ed estendono partnership per lubrificanti e ricerca

(Teleborsa) - TotalEnergies e Stellantis hanno rinnovato per i prossimi cinque anni della loro partnership per i marchi Peugeot, Citroën e DS Automobiles ed hanno esteso la collaborazione anche ai marchi Opel e Vauxhall.

Gli accordi di cooperazione globale coprono cinque aree fondamentali: Ricerca e Sviluppo, con l'individuazione di obiettivi comuni in termini di sviluppo sostenibile e innovazione (carburanti a basso contenuto di carbonio e di origine biologica, lubrificanti e fluidi ottimizzati specificamente per i nuovi motori elettrificati, batterie); Lubrificanti di primo riempimento, con la fornitura da parte di TotalEnergies di lubrificanti per i veicoli prodotti negli stabilimenti dei cinque marchi del Gruppo Stellantis; Raccomandazione esclusiva dei lubrificanti Quartz nelle reti aftersales e nelle officine dei marchi Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel e Vauxhall; Competizioni automobilistiche, con la cooperazione in ambito tecnico e sportivo concentrata esclusivamente sui vari programmi di elettrificazione e ibridizzazione messi a punto dai marchi; Mobilità e ricarica dei veicoli elettrici con Free2Move, il Mobility Brand di Stellantis, che si servirà dalla rete di stazioni di ricarica di TotalEnergies per la sua attività di car sharing a Parigi.

"Siamo orgogliosi della fiducia che il nostro partner di lunga data ha voluto rinnovarci e siamo lieti di poter estendere la collaborazione alla mobilità elettrica e alla fornitura di lubrificanti per i marchi Opel e Vauxhall", sottolinea Alexis Vovk, Presidente Marketing & Services di TotalEnergies.

"Le tecnologie per i lubrificanti di ultima generazione e i risultati della collaborazione nel campo delle batterie ad alte prestazioni saranno i più importanti contributi allo sviluppo tecnologico nel nostro settore e alla mobilità del futuro, per i nostri clienti e per il settore motorsport", dichiara Thierry Koskas, Chief Sales and Marketing Officer di Stellantis.

(Foto: © tanyss / 123RF)