(Teleborsa) - Stellantis ha convocato l'Assemblea straordinaria degli azionisti per approvare la distribuzione di un massimo di 54.297.006 azioni

ordinarie di Faurecia e liquidità per un importo di 308 milioni di euro quale provento ricevuto da Peugeot per la vendita di azioni ordinarie Faurecia avvenuta nell'ottobre 2020.



L'assemblea si terrà in remoto l'8 marzo 2021. Per proteggere la salute e la sicurezza di tutti i partecipanti in relazione all'epidemia di COVID-19, agli azionisti non sarà consentito partecipare di persona, ma tramite il rappresentante delegato.



