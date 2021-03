© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - In un anno in cui il settore automobilistico è stato pesantemente colpito dalla crisi, anchehanno chiuso con. I due marchi, oggi uniti in Stellantis, hanno però registrato buone prestazioni nella seconda parte del 2020. FCA ha riportato un EBIT adjusted record di gruppo e in Nord America, rispettivamente a 2,3 miliardi di euro e 2,2 miliardi di euro, nei tre mesi a dicembre, mentre PSA ha registrato un margine operativo adjusted al 9,4% nel secondo semestre.Considerando tutto il 2020,a per 3,4 milioni di unità, un EBIT adjusted a 3,7 miliardi di euro, in calo del 44%, un free cash flow industriale a 0,6 miliardi di euro e una liquidità disponibile al 31 dicembre 2020 pari a 31,4 miliardi di euro. L'ha chiuso in pareggio, mentre l'utile netto adjusteddi euro nel 2020, in calo del 18,7% rispetto al 2019 e l'si è attestato a 2,2 miliardi di euro, in calo di 1 miliardo di euro rispetto all'anno prima. Il margine operativo adjusted delle attività auto è stato a 7,1% (3,4 miliardi di euro), il free cash flow delle attività auto di 2,7 miliardi di euro e la posizione finanziaria netta delle attività auto positiva per 13,2 miliardi di euro."Questi risultati dimostrano la solidità finanziaria di Stellantis, che nasce dall'unione di due gruppi sani e forti - ha detto il- Stellantis debutta posizionandosi in alto ed è pienamente concentrata sul raggiungimento delle sinergie preannunciate".Il consiglio di amministrazione ha approvato la, previa approvazione da parte dell'assemblea del 15 aprile 2021. Ladel gruppo prevede un margine operativo adjusted al 5,5 – 7,5%, assumendo che non vi siano lockdown significativi dovuti al Covid-19.