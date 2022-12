Stellantis completa acquisizione aiMotive per accelerare su guida autonoma

(Teleborsa) - Stellantis, colosso italo-francese dell'automotive, ha, azienda attiva nello sviluppo di. La tecnologia aiMotive darà un impulso a Stellantis per lo sviluppo a medio termine di STLA AutoDrive, la piattaforma tecnologica dell'azienda per la guida autonomaaiMotive opererà come consociata di Stellantis, mantenendo la propria autonomia operativa. Il fondatore László Kishonti manterrà la carica di CEO. L'azienda continuerà inoltre a essere, offrendo le proprie soluzioni tecnologiche in queste aree essenziali a clienti terzi."L'acquisizione di aiMotive darà slancio all'intero processo per divenire un'azienda tecnologica di mobilità sostenibile e raggiungere gli obiettivi del nostro piano Dare Forward 2030 - ha dichiaratodi Stellantis - Grazie all'autorevole competenza di aiMotive, potremo potenziare la nostra tecnologia core per la guida autonoma e l'intelligenza artificiale, ampliare il nostro bacino di talenti a livello globale e".