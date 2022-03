Stellantis annuncia creazione fondo venture capital per investire in startup innovative

Mercoledì 16 Marzo 2022, 15:30







(Teleborsa) - Stellantis annuncia il lancio di un fondo di venture capital per investire in startup che sviluppano tecnologie innovative e incentrate sul cliente utilizzabili nel settore automobilistico e della mobilità. Il fondo Stellantis Ventures avrà una dotazione di 300 milioni di euro.



"Il mercato sta cambiando, le tecnologie stanno cambiando e il modo in cui ci relazioniamo con i nostri clienti sta cambiando", ha commentato Ned Curic, Chief Technology Officer di Stellantis, aggiungendo che il fondo "accelererà la nostra trasformazione mentre adottiamo nuove tecnologie sviluppate da startup innovative, promuovendo al contempo il loro potenziale di crescita".



Stellantis Ventures agirà come un investitore strategico e aiuterà le startup a integrare rapidamente le nuove tecnologie all'interno della Società, consentendone l'adozione in mesi piuttosto che anni. Gli investimenti non solo avranno un impatto sugli sforzi di Stellantis in materia di sostenibilità, competitività e tecnologia di bordo, ma trasformeranno anche le esperienze dei clienti in termini di marketing, vendita e finanza dei veicoli.