Stellantis acquisterà Symbio, società specializzata in idrogeno

(Teleborsa) - Faurecia, una società del gruppo Forvia, Michelin e Stellantis annunciano l'avvio di una trattativa esclusiva per l'acquisizione di una considerevole quota di partecipazione in Symbio, azienda leader nel settore della mobilità a idrogeno a zero emissioni, da parte di Stellantis, che andrà ad affiancarsi agli attuali azionisti Faurecia e Michelin.relativi alla mobilità a idrogeno in Europa e negli Stati Uniti" ha dichiarato-. "Questo passo consentirà di velocizzare lo sviluppo di questa tecnologia, che consentirà di offrire ai nostri clienti nuovi prodotti a basse emissioni oltre ai tradizionali veicoli elettrici. Siamo grati ai team di Faurecia, Michelin e Symbio per il loro impegno a favore dell'innovazione, dell'eccellenza e della collaborazione; tutti noi lavoriamo per raggiungere l'obiettivo di una mobilità decarbonizzata".Nell'ottobre 2022 Symbio ha presentato il progetto HyMotive, volto a dare slancio alla propria industrializzazione e all'innovazione in modo dirompente, consentendo di aumentare la propria capacità produttiva in Francia fino a 100.000 sistemi all'anno entro il 2028, con la conseguente creazione di 1000 i posti di lavoro in Francia. Questa transazione consentirà a Symbio di svilupparsi ulteriormente facendo leva sulla posizione di leadership detenuta da Stellantis nei mercati automotive europei e statunitensi.ed è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, incluse le approvazioni normative.. La nuova struttura porterà all'accelerazione e alla globalizzazione della crescita di Symbio a vantaggio dei clienti" ha affermatoha dichiarato: ". Questo è ciò che spinge Michelin a operare in questo ambito con spirito pionieristico da oltre 20 anni.e fungerebbe da catalizzatore per l'enorme slancio del settore che abbiamo creato con Faurecia".