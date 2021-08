Stellantis, -20% le immatricolazioni a luglio

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Le immatricolazioni del gruppo Stellantis in Italia a luglio sono state pari a 39.779 unità in calo del 20,3% rispetto alle 49.884 di luglio 2020. Nei primi sette mesi 2021 le immatricolazioni hanno toccato quota 390.897 rispetto alle 280.368 dello stesso periodo 2020 (+39,4%).



La quota di mercato del gruppo Stellantis in Italia a luglio è risultata pari al 36,1% (-0,4% su giugno), mentre nel cumulato da inizio anno ha toccato quota 39,4% (+0,4% a/a).



Tra i vari modelli, Fiat Panda continua guidare la classifica (7.126 unità), seguita da Jeep Compass (3.234), a sua volta tallonata da Lancia Ypsilon (3.139). Al quarto posto troviamo Fiat 500 (2.836), seguita da Fiat 500X (2.830) e da Jeep Renegade (2.696).