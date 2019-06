Stefanel, Tribunale Venezia fissa udienza per insolvenza il 2 luglio

(Teleborsa) - Stefanel rende noto che il Tribunale di Venezia ha disposto per il prossimo 2 luglio la convocazione della società e di un rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico, ai fini della dichiarazione dello stato di insolvenza propedeutica all'avvio dell'iter per la procedura di amministrazione straordinaria.



Il deposito dell'istanza di per la dichiarazione di insolvenza era stato depositato il 12 giugno scorso a seguito del fallimento delle trattative volte a risanare la società.