Stefanel, pronto il piano di rilancio

(Teleborsa) - E' pronto il piano industriale di rilancio per Stefanel e la tutela dei lavoratori. Lo ha annunciato ieri, 7 febbraio, il Ministero dello Sviluppo Economico a margine del secondo tavolo di crisi messo in opera per discutere dello stato occupazionale e produttivo dell'azienda.



Durante l'incontro, presieduto dal Vice Capo di Gabinetto Giorgio Sorial, l'azienda ha presentato il progetto messo in campo per risanare il Gruppo attraverso la "realizzazione del patrimonio immobiliare e dei relativi punti vendita presenti sul territorio", con l'ulteriore scopo di riposizionare sul mercato la nuova collezione.



Garantito, inoltre, grazie all'attivazione degli ammortizzatori sociali, il prosieguo delle attività nella sede di Ponte Piave, oltre a quelle dei punti vendita. Al Dicastero, è stato firmato un accordo valido per la cassa integrazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA