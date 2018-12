Stefanel presenterà domanda concordato preventivo in bianco o con riserva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il CdA di Stefanel ha analizzato e approvato le linee guida del progetto di riorganizzazione aziendale. Inoltre ha valutato e deliberato,previsti dalla normativa applicabile a tutela di tutti gli interessi coinvolti, di. Procedura nell'ambito della quale Stefanel si riserva di procedere al deposito della proposta, del piano e della documentazione, ovvero, in alternativa, di domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti.Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha approvato la, dalla quale emerge una perdita di euro 20.984 migliaia e un patrimonio netto di euro 7.536 migliaia, ed ha riscontrato che, sulla base dei dati economico patrimoniali aggiornati a data successiva al 30 settembre 2018 in conseguenza a quanto sopra deliberato, la Società rientra attualmente nella fattispecie di cui all'art. 2447 del Codice Civile e, pertanto, ha, rispettivamente in prima e seconda convocazione, anche in parte straordinaria per i relativi provvedimenti.L'Assemblea si terrà pertanto:, per la nomina di un Amministratore (in quanto, a seguito delle dimissioni dell'Amministratore Delegato Cristiano Portas in data 17 luglio, il Consiglio ha rimesso direttamente all'Assemblea la nomina di un Amministratore);, per l'esame della situazione patrimoniale della Società al 30 settembre 2018.Intanto Borsa Italiana ha riammesso il titolo Stefanel alle contrattazioni di Piazza Affari dopo averlo sospeso stamane temporaneamente, in attesa di nota. Lesaranno in pre-asta fino alle ore 16.30 mentre le Le azioni risparmio saranno in pre-asta fino alle ore 17.35