Stefanel, fra le due offerte arrivate presenti fondi private equity e investitori italiani

(Teleborsa) -, in amministrazione straordinaria, ha ricevutodei suoi asset. La procedura di vendita curata dal Commissario straordinarioriguarda in particolare: la prima business unit comprende il marchio, ovvero una trentina di punti vendita e partecipazioni estere in Romania, Polonia e Portogallo per un totale di ricavi di 33 milioni nel 2019; l'altro asset è costituito da, cui fa capo il marchio di abbigliamento femminile High, che genera un volume di ricavi pressoché in linea con il marchio Stefanel.Secondo quanto emerso negli ultimi giorni, la prima proposta sarebbe arrivata da una compagnia di diritto britannico, formata da, fra cui il fondo francese Argenthal Capital, l'altra offerta da unaformata da investitori privati.Le due proposte saranno ora valutate dal Commissario straordinario, ma, in considerazione delle ricadute economiche ed occupazionali della crisi. Si presume che l'esame delle proposte si concluda entro questa settimana, per arrivare ad una sceltaFrattanto, i rhanno chiesto unper discutere delle prospettive dell'azienda e delle intenzioni dei potenziali acquirenti. L'incontro dovrebbe tenersi il 25 settembre.