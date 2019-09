Stefanel, ammessa all'amministrazione straordinaria

(Teleborsa) - Il Tribunale di Venezia, con decreto emesso in data 12 settembre 2019, ha ammesso Stefanel alla procedura di amministrazione straordinaria.



Lo fa sapere la stessa società con una nota spiegando che il predetto decreto è stato trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico per la nomina di uno o tre Commissari Straordinari che si prevede intervenga entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto al predetto Ministero.



Nelle more di tale nomina, il Tribunale di Venezia ha affidato l'amministrazione ordinaria della Società al Commissario Giudiziale Raffaele Cappiello.









