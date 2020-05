Statuto dei lavoratori, per i 50 anni un convegno online con Cgil, Cisl e Uil

I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Bar- bagallo interverranno il 20 maggio dalle ore 11.30 al convegno online dedicato al cinquantesimo anniversario dello Statuto dei lavoratori. Il convegno è organizzato dalle fondazioni Di Vittorio, Pastore e Buozzi in collaborazione con il Comitato per gli anniversari di interesse nazionale della Presidenza del Consiglio. Il saluto di apertura sarà del Presidente della Camera, Roberto Fico. L’intervento storico intro- duttivo sarà svolto dalla professoressa Silvana Sciarra, giudice della Corte Costituzionale, che fu allieva di Gino Giugni, il giurista che affiancò i ministri del lavoro Giacomo Brodolini e Carlo Donat-Cattin nell’elaborazione e nel dibattito parlamentare che portò all’approvazione e al varo il 20 maggio 1970 della legge 300.È previsto l’intervento del Presidente del Cnel Tiziano Treu. Il convegno potrà essere seguito sulla piattaforma “www.Statutodeilavoratori50.it”. Sulla stessa piattaforma potrà essere visitata, a partire dal 20 maggio, la mostra multimediale dedi- cata al racconto dei principali eventi degli anni Sessanta che portarono, dopo l’Autunno caldo, al varo dello Statuto. Il ricco materiale visivo e la documentazione della mostra potranno essere im- plementati dai visitatori con video, fotografie e manifesti d’epoca oltre che con testimoniane per- sonali di interesse storico. Sempre a cura delle fondazioni organizzatrici, nel pomeriggio del 20 maggio, a partire dalle ore 14.30 si potrà partecipare sulla piattaforma “www.Illavorodelfuturo.com” al seminario di studi live dedicato al tema “Il lavoro del futuro, oltre la pandemia”.Con lo speaker Alberto Mattiello, studiosi, manager, imprenditori ed esperti di innovazione tecnologica parleranno delle trasforma- zioni in atto nel mondo del lavoro, soprattutto ora che la pandemia costringerà le imprese ad ac- celerare drammaticamente i tempi della rivoluzione digitale con riflessi di enorme importanza sullo sviluppo delle relazioni sociali e sui cambiamenti organizzativi nel mondo del lavoro. Il portale “www.Illavorodelfuturo.com” diverrà successivamente un permanente laboratorio di studi.