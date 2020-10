Stato emergenza, Conte conferma: chiederemo proroga al 31 gennaio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo le indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale da parte del Presidente del ConsiglioIl Governo è intenzionato a chiedere alle Camere una proroga didello stato di emergenza, in scadenza il(esattamente un anno dopo la prima messa in campo della misura in seguito alla pandemia), ha detto il Premier ai giornalisti a margine della visita alla scuola media "Francesco Gesuè" a San Felice a Cancello (Caserta).La curva dei contagi nel nostro Paese, seppur sotto controllo, è in costante risalita ormai da un mese e il perdurare dell'emergenza ha suggerito agli esperti del Comitato tecnico scientifico (CTS) dii tempi delloin modo da gestire eventualiche dovessero presentarsi nei mesi invernali con più facilità."Sulla proroga dello stato di emergenzae io sarò in Aula all'inizio della settimana. Io sono sempre per la linea della massima prudenza e ho sempre mantenuto questa impostazione ma credo che sia corretto che ne discuta il Parlamento e che se ne discuta nel governo perchè in una grande democrazia si fa così. Dobbiamo resistere col coltello tra i denti in questi 7-8 mesi difficili che ci attendono ma mentre resistiamo dobbiamo anche guardare al futuro". Queste le parole del Ministro della Salute, Roberto Speranza, in visita allo stabilimento Sanofi di Anagni, dove partirà la produzione del vaccino anti-Covid a cui stanno lavorando in collaborazione le multinazionaliSperanza terrà nell'Aula del Senato comunicazioni sul nuovosull'emergenza coronavirus nel pomeriggio del prossimoSulle comunicazioni saranno votate risoluzioni dall'Assemblea. E' quanto ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama.