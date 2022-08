Stati Uniti, Yellen: "Nuovi fondi a IRS non impiegati per accertamenti su redditi bassi"

Giovedì 11 Agosto 2022, 10:00







(Teleborsa) - La Segretaria al Tesoro USA Janet Yellen ha inviato una lettera all'Internal Revenue Service (IRS), l'Agenzia fiscale statunitense, annunciando lo stanziamento di maggiori risorse all'IRS, finalizzato a migliorare il servizio ai contribuenti, modernizzare le infrastrutture tecnologiche obsolete ed aumentare l'equità del sistema fiscale, facendo rispettare le leggi fiscali da coloro che percepiscono redditi alti, dalle grandi società e dalle realtà complesse che oggi non pagano ciò che dovrebbero.



A proposito di questi fondi, Yellen ha anche riaffermato l'impegno dell'amministrazione a non aumentare i controlli sui percettori di redditi al di sotto dei 400.000 dollari all'anno, osservando che avranno effettivamente una minore probabilità di accertamento.



"Stabilisco che qualsiasi risorsa aggiuntiva, incluso il nuovo personale o i revisori neoassunti, non venga utilizzata per aumentare gli accertamenti sulle piccole imprese o le famiglie al di sotto della soglia di 400.000 dollari", ha detto Yellen.