(Teleborsa) - Si profila unaper il Senato. Secondo i media americani, con iscrutinati, il reverendoavrebbe giàla sfidante repubblicana Kelly Loeffler, chiudendo con un vantaggio delcontro il 49,5% dell'avversaria, assicurandosi un posto nell'emiciclo.Una vittoria clamorosa per, chequesto Stato meridionale a 30 anni di distanza dall'era Clinton. Ma la vittoria ha anche significati più profondi, perché Warnock sarebbe ileletto in uno Stato ex-schiavista, ed in più assicurerebbe a Biden quellanecessaria ad attuale il suo programma politico."Georgia, sono onorato dalla fiducia che hai dimostrato in me, andrò al Senato a lavorare per tutti i georgiani", ha dichiarato Warnock rivendicando la sua vittoria.Resta iinvece per l'altro duello, fra il demed il senatore uscente, rispettivamente al 50,2% ed al 49,8%, una differenza ancxora troppo limitata per cantare vittoria.