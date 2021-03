5 Marzo 2021

(Teleborsa) - Il debito pubblico degli Stati Uniti potrebbe raddoppiare nei prossimi 30 anni, raggiungendo un livello del 202% del PIL entro il 2051, a causa degli effetti dell'aumento delle spese federali collegate alle due crisi - la crisi finanziaria del 2008 e la crisi pandemica del 2019, - del connesso aumento dei prestiti a basso tasso d'interesse e delle spese collegate al Piano di Social Security ed al Medicare. E' quanto prevede il CBO - Congressional Budget Office, un organismo indipendente di Capitol Hill.

Posto che gli impegni di spesa assunti, fra i quali non è incluso il Piano anti-pandemico da 1.950 miliardi recentemente approvato da Biden, continueranno a produrre effetti di lungo periodo - si sottolinea - e quindi la ripresa economica porterà con sé un aumento dei tassi di interesse e la conseguente esplosione della spesa, producendo un aumento del deficit e del debito.

Il deficit, che nel 2021 è atteso al 10,3% del PIL per effetto delle maggiori spese legate alla pandemia, dovrebbe in un primo mento ridursi ad una media del 4,4% nel periodo 2022-2031, per poi risalire in media al 7,9% nel periodo 2032-2041 ed all'11,5% negli anni successivi, per toccare un picco del 13,3% nel 2051.

Crescerà anche la spesa per interessi in risposta alla ripresa economica ed all'aumento dei tassi. Il CBO prevede infatti che i rendimenti dei Treasury decennali si attesteranno in media l'1,6% nel periodo 2021-2025, per raddoppiare al 3% nel periodo 2026-2031 e lievitare al 4,9% entro il 2051.

A causa del maggior deficit e dell'aumento della spesa per interessi, il debito pubblico seguirà un trend crescente passando dal 102% atteso per il 2021 al 202% nel 2051.