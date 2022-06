Stati Uniti, spese per costruzioni frenano e deludono attese

Mercoledì 1 Giugno 2022, 16:30







(Teleborsa) - Frena la crescita delle spese per costruzioni in USA ad aprile. Il dato, comunicato dal Dipartimento del Commercio americano, si attesta a 1.744,8 miliardi di dollari registrando una crescita dello 0,2% dopo il +0,3% di marzo (rivisto da un preliminare +0,1%) e contro il +0,5% stimato dagli analisti.



Su base annua si è visto invece un incremento del 12,3%.



Tra le costruzioni private, le cui spese sono salite dello 0,5% a 1.394,7 miliardi di dollari, quelle di tipo residenziale sono aumentate dello 0,9% a 900 miliardi di dollari. La spesa in ambito pubblico ha segnato un decremento dello 0,7% a 350 miliardi di dollari.