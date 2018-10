Stati Uniti, scorte magazzino in aumento oltre le attese

(Teleborsa) - Ancora in crescita le scorte di magazzino USA dopo l'aumento registrato nel mese precedente.



Nel mese di agosto, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrata una crescita dell'1% a 642,7 miliardi di dollari rispetto alla variazione del +0,6% di luglio. Le attese erano per una crescita dello 0,8%. Su base annua si è verificata una salita del 5,3%.



Nello stesso periodo le vendite sono avanzate dello 0,8% su base mensile, attestandosi a 511,1 mld di dollari. Su anno si registra un aumento del 9,2%.



La ratio scorte/vendite si è attestata all'1,26. Ad agosto 2017 era pari all'1,30. © RIPRODUZIONE RISERVATA