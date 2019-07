Stati Uniti, richieste mutui ancora in calo

(Teleborsa) - Ancora in calo le domande di mutuo in USA, nella settimana terminata il 19 luglio. L'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra una flessione dell'1,9% dopo il -1,1% riportato la settimana prima.



L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento registra un calo del 2,1%, mentre le nuove domande calano dell'1,6%.



Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA) precisando che i tassi sui mutui trentennali calano al 4,08% dal 4,12% rilevato in precedenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA