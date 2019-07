Stati Uniti, redditi e spese personali crescono come atteso

(Teleborsa) - Aumentano consumi e redditi delle famiglie americane. Secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti, nel mese di giugno, le spese personali (PCE) sono cresciute dello 0,3%, in linea con il consensus e contro il +0,5% del mese precedente.



I redditi personali hanno registrato un incremento dello 0,4%, riportando la stessa variazio di maggio, in linea con le attese degli analisti.



Il PCE price index core, una misura dell'inflazione, conferma una crescita dello 0,2%. Su anno l'aumento è dell'1,6% inferiore all'1,7% atteso.