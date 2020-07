Stati Uniti, prosegue ridimensionamento richieste disoccupazione

Ultimo aggiornamento: 16:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ancora in calo lenegli USA. Nella settimana al 27 giugno, isono risultati pari acon un calo di 55.000 unità rispetto al dato della settimana precedente di 1.482.000 (1.480.000 unità la prima lettura). Il dato è al di sopra delleche erano per un livello diLa- in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata ain contrazione di 117.500 rispetto al dato rivisto della settimana precedente. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.Infine, nella settimana al 20 giugno, le, con un incremento di 59.000 unità rispetto al dato rivisto della settimana precedente.