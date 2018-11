Stati Uniti, PMI manifatturiero in contrazione oltre le attese

(Teleborsa) - L'attività manifatturiera degli Stati Uniti dovrebbe aver decelerato a novembre.



La stima flash sull'indice PMI elaborato da Markit indica infatti un livello di 55,4 punti (ai minimi in tre mesi) rispetto ai 55,7 del mese precedente. Il dato risulta peggiore delle attese degli analisti che stimavano un lieve aumento a 55,8 punti.



L'indice si conferma dunque sopra la soglia chiave dei 50 punti, che denota un'espansione del settore manifatturiero.



In contrazione anche l'espansione del settore terziario. La stima flash sul PMI dei servizi indica infatti un valore di 54,4 punti (minimo in due mesi) rispetto ai 54,8 di ottobre ed a fronte dei 55 punti del consensus.



Il PMI Composito passa pertanto da 54,9 a 54,4 punti, sempre ai minimi da due mesi e peggio del consensus (56 punti). © RIPRODUZIONE RISERVATA