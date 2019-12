Stati Uniti, PMI Chicago dicembre sale più delle attese

(Teleborsa) - In deciso recupero l'attività manifatturiera nell'area di Chicago, anche se il settore si conferma in zona contrazione. Nel mese di dicembre, l'indice PMI Chicago si è attestato a 48,9 punti dai 46,3 punti del mese precedente.



Il dato risulta leggermente sopra le attese degli analisti che erano per un livello a 48 punti.



Si ricorda che un livello dell'indice al di sopra di 50 punti denota un'espansione mentre un livello al di sotto dei 50 punti indica una contrazione del settore manifatturiero statunitense.