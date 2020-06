Stati Uniti, PIL 1° trimestre confermato in calo del 5%

(Teleborsa) - L'economia americana si conferma in contrazione del 5% nel 1° trimestre del 2020, in linea con le attese degli analisti e con la lettura precedente. Lo comunica il Dipartimento del Commercio americano



Il dato si confronta con il +2,1% registrato nel 4° trimestre 2019, evidenziando una brusca battuta d'arresto dopo la pandemia di Covid-19 ed il lockdown.



La caduta del PIL è stata determinata da un crollo verticale dei consumi (-6,8%).



Il PCE price index, una misura dell'inflazione, è stato confermato all'1,3%. L'indice PCE core ha registrato un +1,7% contro il +1,3% precedente. e supera le attese che indicavano un +1,6%.



