Stati Uniti, Philly Fed conferma crollo manifatturiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Segnali digiungono dall'attività delnegli Stati Uniti, dove c'è undelle aziende. Nel mese di marzo, infatti, l'indice relativo all'attività manifatturiera del distretto Fed di Philadelphia () è crollato in territorio negativodi febbraio. Ledegli analisti erano invece per un calo fino aVa detto che un indice superiore allo zero indica che all'interno del distretto di Philadelphia ci sono nel settore manifatturiero più imprese ottimiste che pessimiste.Fra le componenti dell'indice, quello deiha sofferto di più, scivolando a -15,5 punti da +33,6 punti. Anche quello sull'si è indebolito a 4,1 punti da 9,8 e quello sulla(capex) a 12 da 29,8. Si deteriorano anche lea 25,2 da 45,4.