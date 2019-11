Stati Uniti, mercato edile in forte recupero a ottobre

(Teleborsa) - Mercato edilizio in netta ripresa negli Stati Uniti. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense i nuovi cantieri avviati, ad ottobre, sono aumentati del 5% 1,314 milioni di unità a fronte del forte calo del 7,9% registrato in settembre (dato rivisto da -9,4%). Il dato dei cantieri risulta però lievemente sotto le attese (consensus 1,320 milioni).



I permessi edilizi rilasciati dalle autorità competenti hanno registrato nello stesso periodo un forte incremento mensile del 5% a 1,461 milioni di unità contro gli 1,391 milioni del mese precedente. Il dato si confronta con il -2,7% del mese precedente e risulta migliore delle aspettative che avevano previsto una variazione pressochè nulla dei permessi per 1,385 milioni di unità. Ultimo aggiornamento: 15:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA