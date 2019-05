Stati Uniti, l'inflazione cresce a passo più lento

(Teleborsa) - Frena l'inflazione negli Stati Uniti nel mese di aprile, risultando più bassa del previsto. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, i prezzi al consumo hanno registrato un aumento mensile dello 0,3%, dopo il +0,4% di marzo. Il dato appare sotto il consensus degli analisti che indicava un +0,4%.



Su base annua la crescita è stata del 2%, superiore all'1,9% registrato in precedenza, ma al di sotto del 2,1% atteso.



Il core rate, ossia l'indice dei prezzi al consumo depurato delle componenti più volatili quali cibo ed energia, più osservato dalla Fed, ha evidenziato un incremento mensile dello 0,1%, che non soddisfa le attese (consensus +0,2%)) ed è in linea con il mese precedente. Il dato tendenziale mostra invece un aumento del 2,1%, in linea con le attese e contor il 2% rilevato a marzo. © RIPRODUZIONE RISERVATA